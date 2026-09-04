İstanbul'da 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı! Ahmet, Zeynep ve Erva... Kan donduran görüntüler A Haber'de! | Video

04 Eylül 2026 10:41

İstanbul'da yıllara yayılan 3 cinayet daha aydınlatıldı. 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım, 23 yaşındaki Erva Raziye Asar ve Ahmet Karadağ'ı öldürdüğü belirlenen Fethi Dağlı'nın Erva Raziye Asar'ı temizlik bahanesiyle evine çağırarak öldürdüğü, ardından cesedini parçalara ayırarak kutularla bir inşaat çukuruna attığı ortaya çıkmıştı. Kan donduran görüntülere A Haber ulaştı.