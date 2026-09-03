Video Yaşam Camide kediyi tekmeleyen şahsa büyük tepki! Başsavcılık harekete geçti... | Video
Camide kediyi tekmeleyen şahsa büyük tepki! Başsavcılık harekete geçti... | Video

Camide kediyi tekmeleyen şahsa büyük tepki! Başsavcılık harekete geçti... | Video

03 Eylül 2026 16:34

Erzurum’un Aziziye ilçesinde bulunan Adalar Camii’nde, cemaatle namaz kılınırken ayaklarının arasına giren bir kediyi tekmeleyen vatandaşa tepkiler çığ gibi yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli şahsın tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı.

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25 Ağustos 2026 günü, Adalar Camii'nde yatsı namazında meydana gelen olayda, cemaatin önünde gezinen kedinin bir şahsın ayaklarının arasında girmeye çalıştığı görülüyor. Tam bu esnada şahsın bir anda namaz içinde kediyi tekmelediği ve kedinin havalandığı, imamın kafasına çarparak yere düştüğü görüldü. Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlardan sonra harekete geçti. Polis şahsı tespit ederek gözaltına aldı. Bu arada kedinin sağlık durumunun da iyi olduğu ve her hangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA İŞLEMLERİ TİTİZLİKLE VE ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya mecralarında, "Erzurum'da bir camide cemaatten bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği" şeklinde yer alan görüntülere ilişkin olarak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

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