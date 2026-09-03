Video Yaşam Tuzla‘da depolama alanında yangında patlama anı böyle görüntülendi | Video
Tuzla‘da depolama alanında yangında patlama anı böyle görüntülendi | Video

Tuzla‘da depolama alanında yangında patlama anı böyle görüntülendi | Video

03 Eylül 2026 11:42

Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yanan fabrika böyle görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevredeki birçok noktadan görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tuzla‘da depolama alanında yangında patlama anı böyle görüntülendi | Video 01:10
Tuzla‘da depolama alanında yangında patlama anı böyle görüntülendi | Video 03.09.2026 | 11:38
Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın | Video 03:34
Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın | Video 03.09.2026 | 11:19
Başakşehir Şamlar’da inşaat alanında toprak kayması meydana geldi | Video 02:05
Başakşehir Şamlar'da inşaat alanında toprak kayması meydana geldi | Video 03.09.2026 | 11:15
Kavşaktan geçen otomobilin yolun ortasında duraklaması kazaya neden oldu | Video 01:10
Kavşaktan geçen otomobilin yolun ortasında duraklaması kazaya neden oldu | Video 03.09.2026 | 11:10
Esenler’de dehşet anları kamerada: Kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüdü! 02:36
Esenler’de dehşet anları kamerada: Kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüdü! 03.09.2026 | 10:52
Bartın’da ev ve ahır yandı: 9 büyükbaş hayvan telef oldu | Video 03:12
Bartın'da ev ve ahır yandı: 9 büyükbaş hayvan telef oldu | Video 03.09.2026 | 10:42
Yayaya çarpmamak için fren yaptı, yere çakıldı! Motosikletteki 2 kişi yaralandı: Kaza kamerada 01:24
Yayaya çarpmamak için fren yaptı, yere çakıldı! Motosikletteki 2 kişi yaralandı: Kaza kamerada 03.09.2026 | 10:35
’Dur’ ihtarına uymadı, filmleri aratmayan kovalamaca sonucunda sürücü 390 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada 02:01
'Dur' ihtarına uymadı, filmleri aratmayan kovalamaca sonucunda sürücü 390 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada 03.09.2026 | 10:23
Sokağın ortasında birbirine giren iki taraf trafiği kilitledi: Kavga anı kamerada 01:30
Sokağın ortasında birbirine giren iki taraf trafiği kilitledi: Kavga anı kamerada 03.09.2026 | 10:16
Batman’da durdurulan araçta 7,4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:25
Batman'da durdurulan araçta 7,4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı | Video 03.09.2026 | 09:50
Esenyurt’ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesti... Yolcular o anları kameraya aldı 01:56
Esenyurt'ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesti... Yolcular o anları kameraya aldı 03.09.2026 | 09:43
5 katlı apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı! 2 kişi dumandan etkilendi | Video 02:11
5 katlı apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı! 2 kişi dumandan etkilendi | Video 03.09.2026 | 09:10
Gaziantep’te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı 00:21
Gaziantep'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı 02.09.2026 | 21:30
Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu tırmanarak kurtardı! 02:27
Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu tırmanarak kurtardı! 02.09.2026 | 19:50
Erzincan’da bal yüklü minibüs devrildi: 3 yaralı 00:58
Erzincan’da bal yüklü minibüs devrildi: 3 yaralı 02.09.2026 | 17:55
Beyoğlu’nda sokakta darbettikleri kişiyi gasbettiler! 21 suç kaydı bulunan 4 çocuk tutuklandı | Video 01:03
Beyoğlu'nda sokakta darbettikleri kişiyi gasbettiler! 21 suç kaydı bulunan 4 çocuk tutuklandı | Video 02.09.2026 | 16:48
Geri geri gelen minibüs yayaya çarptı: O anlar kamerada 00:15
Geri geri gelen minibüs yayaya çarptı: O anlar kamerada 02.09.2026 | 16:46
Otomobilin aniden açılan kapısı motosiklet sürücüsünü devirdi! | Video 01:11
Otomobilin aniden açılan kapısı motosiklet sürücüsünü devirdi! | Video 02.09.2026 | 16:33
Denizli’de zirai üretim alanında yangın çıktı: Ekiplerin hızlı müdahalesi faciayı önledi | Video 00:21
Denizli’de zirai üretim alanında yangın çıktı: Ekiplerin hızlı müdahalesi faciayı önledi | Video 02.09.2026 | 16:20
Makas atarken kayan otomobil kazaya davetiye çıkardı | Video 00:14
Makas atarken kayan otomobil kazaya davetiye çıkardı | Video 02.09.2026 | 15:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA