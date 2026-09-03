Video Yaşam Esenler’de dehşet anları kamerada: Kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüdü!
Esenler’de dehşet anları kamerada: Kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüdü!

Esenler’de dehşet anları kamerada: Kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüdü!

03 Eylül 2026 11:05

Esenler’de eşiyle tartışan F.K. (32), kendisini park halindeki kamyonetine kilitleyerek bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar verdi. Aracını olay yerindeki polislerin üzerine süren F.K., kamyonetin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçtan indirildiği sırada elindeki bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, saat 10.30 sıralarında Menderes Mahallesi, Dörtyol Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, eşiyle tartışan F.K., kendisini park halindeki kamyonetine kilitledi. Bir süre sonra yanındaki bıçakla kendisine zarar veren F.K.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracını olay yerindeki polis ekiplerinin üzerine süren F.K., kamyonetin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçtan indirildiği sırada elindeki bıçakla polislerin üzerine yürüyen F.K., ekipler tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda kendini yaralayan F.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kendisine kesici alet ile zarar veren F.K.'nın kullandığı aracı polis ekiplerinin üzerine sürdüğü, polis ekiplerinin ise şüpheliyi kullandığı aracın lastiklerine ateş ederek durduğu anlar yer aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

'POLİSLERİN DUR İHTARINA UYMADI'

Olayın görgü tanığı Cemal Çapkan, "Kendini bıçakla doğradı. Polisler ona 'dur' dedi, ancak o durmadı. Arabaya binerek burada tur attı. Polislerin dur ihtarına uymadı. Polisler lastiklere ateş etmek zorunda kaldı. Olay yerine gelen akrabasını da dinlemedi. Polis camı kırarak adamı aldı. Ambulansla götürdüler" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenler’de dehşet anları kamerada: Kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüdü! 02:36
Esenler’de dehşet anları kamerada: Kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüdü! 03.09.2026 | 10:52
Bartın’da ev ve ahır yandı: 9 büyükbaş hayvan telef oldu | Video 03:12
Bartın'da ev ve ahır yandı: 9 büyükbaş hayvan telef oldu | Video 03.09.2026 | 10:42
Yayaya çarpmamak için fren yaptı, yere çakıldı! Motosikletteki 2 kişi yaralandı: Kaza kamerada 01:24
Yayaya çarpmamak için fren yaptı, yere çakıldı! Motosikletteki 2 kişi yaralandı: Kaza kamerada 03.09.2026 | 10:35
’Dur’ ihtarına uymadı, filmleri aratmayan kovalamaca sonucunda sürücü 390 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada 02:01
'Dur' ihtarına uymadı, filmleri aratmayan kovalamaca sonucunda sürücü 390 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada 03.09.2026 | 10:23
Sokağın ortasında birbirine giren iki taraf trafiği kilitledi: Kavga anı kamerada 01:30
Sokağın ortasında birbirine giren iki taraf trafiği kilitledi: Kavga anı kamerada 03.09.2026 | 10:16
Batman’da durdurulan araçta 7,4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:25
Batman'da durdurulan araçta 7,4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı | Video 03.09.2026 | 09:50
Esenyurt’ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesti... Yolcular o anları kameraya aldı 01:56
Esenyurt'ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesti... Yolcular o anları kameraya aldı 03.09.2026 | 09:43
5 katlı apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı! 2 kişi dumandan etkilendi | Video 02:11
5 katlı apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı! 2 kişi dumandan etkilendi | Video 03.09.2026 | 09:10
Gaziantep’te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı 00:21
Gaziantep'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı 02.09.2026 | 21:30
Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu tırmanarak kurtardı! 02:27
Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu tırmanarak kurtardı! 02.09.2026 | 19:50
Erzincan’da bal yüklü minibüs devrildi: 3 yaralı 00:58
Erzincan’da bal yüklü minibüs devrildi: 3 yaralı 02.09.2026 | 17:55
Beyoğlu’nda sokakta darbettikleri kişiyi gasbettiler! 21 suç kaydı bulunan 4 çocuk tutuklandı | Video 01:03
Beyoğlu'nda sokakta darbettikleri kişiyi gasbettiler! 21 suç kaydı bulunan 4 çocuk tutuklandı | Video 02.09.2026 | 16:48
Geri geri gelen minibüs yayaya çarptı: O anlar kamerada 00:15
Geri geri gelen minibüs yayaya çarptı: O anlar kamerada 02.09.2026 | 16:46
Otomobilin aniden açılan kapısı motosiklet sürücüsünü devirdi! | Video 01:11
Otomobilin aniden açılan kapısı motosiklet sürücüsünü devirdi! | Video 02.09.2026 | 16:33
Denizli’de zirai üretim alanında yangın çıktı: Ekiplerin hızlı müdahalesi faciayı önledi | Video 00:21
Denizli’de zirai üretim alanında yangın çıktı: Ekiplerin hızlı müdahalesi faciayı önledi | Video 02.09.2026 | 16:20
Makas atarken kayan otomobil kazaya davetiye çıkardı | Video 00:14
Makas atarken kayan otomobil kazaya davetiye çıkardı | Video 02.09.2026 | 15:56
El freni unutulan otomobil hareket etti, kaldırımdaki yaya ezilmekten son anda kurtuldu | Video 00:34
El freni unutulan otomobil hareket etti, kaldırımdaki yaya ezilmekten son anda kurtuldu | Video 02.09.2026 | 15:33
Şırnak’ta 4 katlı binada yangın çıktı! | Video 00:48
Şırnak'ta 4 katlı binada yangın çıktı! | Video 02.09.2026 | 15:28
Silivri’de meydana gelen gemi kazasına ilişkin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Alsu, iskeleye kır demiştim! | Video 00:40
Silivri'de meydana gelen gemi kazasına ilişkin telsiz kayıtları ortaya çıktı: "Alsu, iskeleye kır demiştim!" | Video 02.09.2026 | 15:16
Marmara Denizi’ndeki çarpışmada hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi Silivri açıklarına çekildi | Video 01:22
Marmara Denizi'ndeki çarpışmada hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi Silivri açıklarına çekildi | Video 02.09.2026 | 15:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA