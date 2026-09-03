Batman'da durdurulan araçta 7,4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı | Video
03 Eylül 2026 09:53
Batman'da durdurulan araçta 14 parça halinde 7 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi, 2 şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 31 Ağustos tarihinde il girişinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramalarda, 14 parça halinde toplam 7 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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