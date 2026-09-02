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Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu tırmanarak kurtardı!

Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu tırmanarak kurtardı!

02 Eylül 2026 20:00

Diyarbakır'da 3'üncü kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu binanın balkon korkuluklarından tırmanarak 2'nci kata kadar ulaşan kişi tarafından son anda kurtarıldı. Yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

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