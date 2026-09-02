Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı | Video

02 Eylül 2026 14:20

Arnavutköy Bolluca'da bulunan döküm sahasına moloz dökmek üzere yola çıkan hafriyat kamyonu şoförünün iddiaya göre Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon yan yattı. Kaza sonucu yaralanan kamyon şoförü Abdullah G. (63) hastaneye kaldırılırken, devrilen kamyon ve çalışmalar havadan görüntülendi.