Video Yaşam Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı | Video
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı | Video

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı | Video

02 Eylül 2026 14:20

Arnavutköy Bolluca'da bulunan döküm sahasına moloz dökmek üzere yola çıkan hafriyat kamyonu şoförünün iddiaya göre Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon yan yattı. Kaza sonucu yaralanan kamyon şoförü Abdullah G. (63) hastaneye kaldırılırken, devrilen kamyon ve çalışmalar havadan görüntülendi.

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Kaza, saat 11.40 sıralarında Eyüpsultan ilçesi İstanbul Havalimanı Yolu Odayeri Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Arnavutköy'de bulunan döküm sahasına moloz dökmek üzere seyreden hafriyat kamyonu, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve yol yardım ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan kamyon şoförü Abdullah G.'ye (63) ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından şoför, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonun dorsesinden yola saçılan molozlar ise kepçe yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunlaşırken ekipler tarafından kaza yerinde kumlama çalışması yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken devrilen kamyon ve çalışmalar havadan görüntülendi.
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