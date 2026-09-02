Marmara Denizi'nde 2 gemi çarpışmıştı: Alsu gemisinin kaza sonrası manevraları böyle görüntülendi | Video
02 Eylül 2026 12:09
Silivri açıklarında Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kaza sırasında Alsu isimli geminin yaptığı manevralar uydu konum verilerine böyle yansıdı.
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