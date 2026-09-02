Video Yaşam TIR'a arkadan çarpan otomobildeki şahıs yaralandı! Sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları kamerada
TIR'a arkadan çarpan otomobildeki şahıs yaralandı! Sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları kamerada

TIR'a arkadan çarpan otomobildeki şahıs yaralandı! Sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları kamerada

02 Eylül 2026 08:52

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin, TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kaza, akşam saatlerinde Besni ilçesi Yoldüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Abdullah Kılınç idaresindeki 06 FIL 384 plakalı otomobil, Hüseyin Karlı yönetimindeki 34 FDM 337 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan sürücü Kılınç, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile TIR şoförü, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TIR’a arkadan çarpan otomobildeki şahıs yaralandı! Sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları kamerada 01:37
TIR'a arkadan çarpan otomobildeki şahıs yaralandı! Sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları kamerada 02.09.2026 | 08:45
Ümraniye’de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 01:19
Ümraniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 02.09.2026 | 08:40
SON DAKİKA: Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı! 10 personel kayıp: Arama kurtarma çalışmaları başladı | Video 26:18
SON DAKİKA: Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı! 10 personel kayıp: Arama kurtarma çalışmaları başladı | Video 02.09.2026 | 08:28
Ankara’da markette silahlı kavga kamerada | Video 00:33
Ankara'da markette silahlı kavga kamerada | Video 02.09.2026 | 08:20
Girne’de batan gemi 3 ay önce alarm vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu 03:01
Girne’de batan gemi 3 ay önce “alarm” vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu 01.09.2026 | 20:12
Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü! Operasyon kamerada 00:48
Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü! Operasyon kamerada 01.09.2026 | 16:41
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: O anlar kamerada 00:32
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: O anlar kamerada 01.09.2026 | 16:39
Hırsızlık için girdikleri kafede önce para çaldılar, sonra sucuklu yumurta pişirip yediler | Video 01:44
Hırsızlık için girdikleri kafede önce para çaldılar, sonra sucuklu yumurta pişirip yediler | Video 01.09.2026 | 15:42
Ataşehir’de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video 02:22
Ataşehir’de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video 01.09.2026 | 15:41
Bolu’da bahçede başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 02:28
Bolu'da bahçede başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 01.09.2026 | 15:36
Iğdır’da seyir halindeki tankerin lastikleri alev topuna döndü | Video 00:49
Iğdır’da seyir halindeki tankerin lastikleri alev topuna döndü | Video 01.09.2026 | 15:24
Kocaeli’de El-Kaide operasyonunda 5 tutuklama | Video 00:16
Kocaeli’de El-Kaide operasyonunda 5 tutuklama | Video 01.09.2026 | 15:15
Tartıştıkları şahsı darp eden baba ile iki oğlu tutuklandı: Kavga kamerada 01:26
Tartıştıkları şahsı darp eden baba ile iki oğlu tutuklandı: Kavga kamerada 01.09.2026 | 13:18
Kaş’ta orman yangınından kalan enkaz böyle görüntülendi | Video 04:43
Kaş'ta orman yangınından kalan enkaz böyle görüntülendi | Video 01.09.2026 | 13:07
Hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı | Video 01:40
Hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı | Video 01.09.2026 | 12:39
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı | Video 01:39
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı | Video 01.09.2026 | 12:32
Küçükçekmece’de şüpheli araçtan 2 ruhsatsız tabanca çıktı | Video 00:56
Küçükçekmece’de şüpheli araçtan 2 ruhsatsız tabanca çıktı | Video 01.09.2026 | 11:57
Fethiye’de orman yangınında huzurevi alevler içinde kaldı: Polisler, yaşlıları sırtında taşıdı! O anlar kamerada 04:04
Fethiye'de orman yangınında huzurevi alevler içinde kaldı: Polisler, yaşlıları sırtında taşıdı! O anlar kamerada 01.09.2026 | 11:22
Girne’deki gemi faciasında kaybolan 20 kişi aranacak! A Haber TCG Işın Gemisi’nde... | Video 11:49
Girne'deki gemi faciasında kaybolan 20 kişi aranacak! A Haber TCG Işın Gemisi'nde... | Video 01.09.2026 | 10:23
Çaldığı çantayı ’gelinim beğenmedi’ yalanıyla iade etmek istedi! Esnafın dikkatiyle yakalandı | Video 04:47
Çaldığı çantayı 'gelinim beğenmedi' yalanıyla iade etmek istedi! Esnafın dikkatiyle yakalandı | Video 01.09.2026 | 11:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA