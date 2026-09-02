TIR'a arkadan çarpan otomobildeki şahıs yaralandı! Sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları kamerada
02 Eylül 2026 08:52
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin, TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Besni ilçesi Yoldüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Abdullah Kılınç idaresindeki 06 FIL 384 plakalı otomobil, Hüseyin Karlı yönetimindeki 34 FDM 337 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan sürücü Kılınç, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile TIR şoförü, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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