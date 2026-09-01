Küçükçekmece’de şüpheli araçtan 2 ruhsatsız tabanca çıktı | Video
01 Eylül 2026 11:59
Küçükçekmece'de denetim sırasında durdurulan araçtan 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve çakar tertibatı bulundu. Araç sürücüsü ile araç sahibine, toplam 346 bin 784 lira idari para cezası uygulanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sırasında Yarımburgaz Mahallesi'nde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çakar ve siren tertibatı da bulunduğu tespit edildi. Araç sürücüsü ile araç sahibine, toplam 346 bin 784 lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili T.Y.Ö., M.C.E. ve M.E. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.
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