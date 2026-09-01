Video Yaşam Karaman’da halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video
Karaman’da halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video

Karaman’da halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video

01 Eylül 2026 08:30

Karaman'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından motor bölümünden alev alan ticari araç, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

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Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.T. idaresindeki hafif ticari araç ile Karaman Belediyesine ait H.E. yönetimindeki halk otobüsü kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Yanan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü D.A.T. ile aynı araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü D.A.T., "Ben sinyalimi yaktım dönecektim. O yana bakarken bu yandan geldiğini görmedim. Kafa kafaya çarpıştık. Araç alev aldı. Ben dahil araçtaki 5 kişi yaralandı" dedi.

Kaza sonrası polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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