Karaman’da halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video
01 Eylül 2026 08:30
Karaman'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından motor bölümünden alev alan ticari araç, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Kaza sonrası polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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