Karaman’da halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video

01 Eylül 2026 08:30

Karaman'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından motor bölümünden alev alan ticari araç, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.