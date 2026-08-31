Alev alev yanan traktör, sürücüsüz halde hareket etti... O anlar güvenlik kamerasında 31 Ağustos 2026 09:26 Antalya’nın Serik ilçesinde elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle kendi kendine çalışarak hareket eden ve alev alan traktör yangına sebep oldu. Alec topuna dönen traktörün neden olduğu yangının başladığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Traktörden sıçrayan alevler saman balyalarını yakarken, bazı büyükbaş hayvanlar da yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi Köseler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin önünde park halinde bulunan bir traktörün elektrik aksamında kısa devre oluştu. Kısa devrenin ardından traktör, sürücüsü olmadan kendi kendine çalışarak hareket etmeye başladı ve kısa süre sonra motor kısmından alev aldı. Traktörün kendi kendine çalışıp ilerlediği ve alev topuna döndüğü o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Kameranın kaydettiği görüntülerde; sürücüsüz şekilde ilerleyen traktörde büyüyen alevlerin, çevrede istiflenmiş halde duran saman balyalarına sıçradığı anlar yer aldı. Yangının etkili olduğu alanda bulunan ve alevlerin arasında kalan bazı büyükbaş hayvanların vücutlarında yanıklar oluştu.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda traktör kullanılamaz hale gelirken, yangın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı