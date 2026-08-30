Video Yaşam Girne açıklarında yolcu gemisi battı! 259 yolcu için kurtarma çalışması başladı | Video
Girne açıklarında yolcu gemisi battı! 259 yolcu için kurtarma çalışması başladı | Video

Girne açıklarında yolcu gemisi battı! 259 yolcu için kurtarma çalışması başladı | Video

30 Ağustos 2026 13:56

Son dakika haberi: Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Gemide 259 yolcu olduğu belirtildi. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ilk bilgileri AHaber'de verdi. Erhan Arıklı, geminin su aldığını ve ardından ekiplerin tahliye için harekete geçtiğini kaydetti. Arıklı, helikopterlerin de devrede olduğunu söyledi.

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Gelen son dakika haberine göre; Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Gemide 259 yolcu olduğu belirtildi. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

KKTC ULAŞTIRMA BAKANINDAN AHABER'DE İLK BİLGİLER

"Girne'nin 4 mil açığında su almaya başladı. Haber alır almaz derhal ekipler harekete geçti ve gemiyi tahliyeye başladılar, helikopterler de devrede."

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