Girne açıklarında yolcu gemisi battı! 259 yolcu için kurtarma çalışması başladı | Video

30 Ağustos 2026 13:56

Son dakika haberi: Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Gemide 259 yolcu olduğu belirtildi. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ilk bilgileri AHaber'de verdi. Erhan Arıklı, geminin su aldığını ve ardından ekiplerin tahliye için harekete geçtiğini kaydetti. Arıklı, helikopterlerin de devrede olduğunu söyledi.