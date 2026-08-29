Festival alanındaki led ekran devrildi: 5 yaralı | Video
29 Ağustos 2026 08:49
Elazığ’ın Keban ilçesinden düzenlenen festival alanında bulunan led ekran rüzgarın etkisiyle devrildi. Olayda led ekranın altında kalan 5 kişi yaralanırken festivalin iptal olduğu bildirdi.
Öte yandan yaşanan olay nedeniyle festivalin ilk günün iptal edildiği duyuruldu.
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