Erzincan'da korkutan yangın: Mobilya atölyesi küle döndü | Video
28 Ağustos 2026 09:27
Erzincan'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İmalathanedeki mobilya ve diğer yanıcı malzemelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale etti.
Alevlerin çevredeki iş yerleri ve yapılara sıçramaması için yoğun çaba gösteren itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangında mobilya imalathanesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
"ERZİNCAN OVASI DUMANLA KAPLANDI"
Günün ağarmasıyla yangının boyutu drone görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde, yangından yükselen yoğun dumanın Erzincan Ovası'nın geniş bölümünü kapladığı görüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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