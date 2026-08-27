Manifest'in kurucusunun gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı!
27 Ağustos 2026 18:41
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manifest grubu kurucusu ve menajeri Tolga Akış müstehcenlik ve uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındı. Akış'ın gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
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