Manifest'in kurucusunun gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı!

27 Ağustos 2026 18:41

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manifest grubu kurucusu ve menajeri Tolga Akış müstehcenlik ve uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındı. Akış'ın gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı.