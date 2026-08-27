Denizli'de 3 kilo 25 gram skunk ele geçirildi | Video
27 Ağustos 2026 11:46
Denizli'de polis ekiplerince takibe alınan 2 araca uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 kilo 25 gram skunk maddesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Araçlarda ve içerisindeki 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda; 3 kilo 25 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ile 30 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin yapılan GBT sorgusunda; "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
Denizli'de 3 kilo 25 gram skunk ele geçirildi | Video 27.08.2026 | 11:43
00:37
Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığı şüphelisi tutuklandı | Video 27.08.2026 | 11:17
01:22
01:03
06:27
01:48
03:23
03:21
00:48
Spor salonunda kadına dehşeti yaşattı! O anlar kamerada | Video 27.08.2026 | 09:33
00:33
Bisikletli genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada 27.08.2026 | 09:15
02:59
02:59
Avcılar’da oto galeride yangın! Otomobiller alev alev yandı | Video 27.08.2026 | 08:34
03:30
İnegöl’de mühürlü boya imalathanesinde yangın: 3 iş yeri zarar gördü | Video 27.08.2026 | 08:29
03:11
Adana'da ayakkabı tabanı üreten fabrika alevlere teslim oldu | Video 27.08.2026 | 08:23
00:10
03:18
01:19
03:13
02:49
00:37
Şişli'de araçların üzerine ağaç devrildi! Yol trafiğe kapandı | Video 26.08.2026 | 15:02