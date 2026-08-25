Video Altı Üstü İstanbul Altı Üstü İstanbul 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Sado vuruldu!' | Video
Altı Üstü İstanbul 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Altı Üstü İstanbul 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sado vuruldu!" | Video

25 Ağustos 2026 11:36

atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, heyecan, duygu ve sürprizlerle dolu on birinci bölümüyle dün akşama damgasını vurdu. Yükselen temposu, merak uyandıran hikâyesi ve nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, iki kategoride günün en çok izlenen yapımı olarak zirvedeki yerini korudu. İşte Altı Üstü İstanbul 12. Bölüm Fragmanı!

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