Video Altı Üstü İstanbul Altı Üstü İstanbul 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sen iyi olmadan, hiçbir yere gitmeyeceğim..." | Video
Altı Üstü İstanbul 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Altı Üstü İstanbul 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sen iyi olmadan, hiçbir yere gitmeyeceğim..." | Video

28 Temmuz 2026 10:38

atv’nin, NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, yedinci bölümüyle izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam etti. Güçlü hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve başarılı oyuncu performanslarıyla beğeni toplayan dizi, Pazartesi akşamı tüm reyting kategorilerinde 1. oldu. İşte Altı Üstü İstanbul 8. Bölüm Fragmanı!

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