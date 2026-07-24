Video Haber Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası açıklamalar: "Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu" | Video
Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası açıklamalar:

Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası açıklamalar: "Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu" | Video

24 Temmuz 2026 15:13

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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