Son Dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli: "FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek yanılgıdır" | Video

14 Temmuz 2026 11:50

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Türkiye, NATO'da tarihi birikimi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir." dedi. Bahçeli, "15 Temmuz tarih boyunca verilen bağımsızlık mücadelesinin son halkasından biridir. Çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür." ifadelerini kullandı.