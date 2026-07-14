Son Dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli: "FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek yanılgıdır" | Video
14 Temmuz 2026 11:50
Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Türkiye, NATO'da tarihi birikimi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir." dedi. Bahçeli, "15 Temmuz tarih boyunca verilen bağımsızlık mücadelesinin son halkasından biridir. Çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:32
44:51
00:23
18:41
25:35
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 13.07.2026 | 19:01
00:38
Haluk Levent gözaltına alındı! Ahbap Derneği’nde arama görüntüleri! 12.07.2026 | 23:38
00:57
Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu 12.07.2026 | 18:44
02:33
20:03
05:27
Yeditepe Üniversitesi'nden açıklama 09.07.2026 | 21:47
01:23
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan Ayasofya yürüyüşüne davet | Video 09.07.2026 | 14:39
01:50
01:48
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası 08.07.2026 | 23:32
54:25
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 08.07.2026 | 21:15
01:19
01:06
Başkan Erdoğan'dan Reuters'a F-35 mesajı: "Bizi izlemeye devam edin" 08.07.2026 | 20:42
00:46
Boşandığı eşine ve oğluna otomobille çarptı, 20 yıl 6 ay hapis cezası aldı 08.07.2026 | 20:34
39:42
ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan güçlü bir kişilik 08.07.2026 | 20:18
11:40
ABD Başkanı Donald Trump: Suriye terör listesinden çıkacak! 08.07.2026 | 17:40