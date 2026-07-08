Video Haber ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan güçlü bir kişilik
ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan güçlü bir kişilik

ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan güçlü bir kişilik

08 Temmuz 2026 20:33

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan hakkında övgü dolu sözler kullanan Trump, "Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir lider. Uzun süredir dostum. Çok güçlü bir lider. Çok güçlü bir kişiliği var." dedi.

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