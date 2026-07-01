Video Yaşam Eğlence mekanında korkunç olay: Hesap kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada | Video
Eğlence mekanında korkunç olay: Hesap kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada | Video

Eğlence mekanında korkunç olay: Hesap kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada | Video

01 Temmuz 2026 12:59

İzmir’in Konak ilçesinde bir eğlence mekanında gelen hesaba itiraz edilmesi üzerine çıkan ve belediye işçisi Şenol Tayran'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 29 Haziran günü ilçeye bağlı Basmane semtinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde işçi olarak çalışan Şenol Tayran (45), arkadaşı D.T. ve beraberindeki grupla mekana gitti. İlerleyen saatlerde masaya gelen hesaba itiraz edilmesi üzerine Tayran ve arkadaşları ile mekan çalışanları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında Şenol Tayran ve D.T. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şenol Tayran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı D.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
Öte yandan, cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; masada oturan bir kişi ile mekan çalışanı olduğu öğrenilen şahıs arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle diğer çalışanların da olaya dahil olduğu görülüyor. Kavga anında Şenol Tayran'ın mekan çalışanlarından birisine şişe ile vurduğu, daha sonra da o kişinin Tayran'ı bıçakladığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı çalışma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen R.E. (27), R.E. (47), M.K. (50), E.A. (39) ve K.Ö. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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