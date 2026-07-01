Eğlence mekanında korkunç olay: Hesap kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada | Video
01 Temmuz 2026 12:59
İzmir’in Konak ilçesinde bir eğlence mekanında gelen hesaba itiraz edilmesi üzerine çıkan ve belediye işçisi Şenol Tayran'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
Öte yandan, cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; masada oturan bir kişi ile mekan çalışanı olduğu öğrenilen şahıs arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle diğer çalışanların da olaya dahil olduğu görülüyor. Kavga anında Şenol Tayran'ın mekan çalışanlarından birisine şişe ile vurduğu, daha sonra da o kişinin Tayran'ı bıçakladığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı çalışma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen R.E. (27), R.E. (47), M.K. (50), E.A. (39) ve K.Ö. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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