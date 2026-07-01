Eğlence mekanında korkunç olay: Hesap kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada | Video

01 Temmuz 2026 12:59

İzmir’in Konak ilçesinde bir eğlence mekanında gelen hesaba itiraz edilmesi üzerine çıkan ve belediye işçisi Şenol Tayran'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.