İzmir'deki maki yangını yoğun müdahalelerle 5 saatte söndürüldü | Video 01 Temmuz 2026 10:56 İzmir’in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 5 saatte söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bademli Mahallesi kırsalındaki makilik alanda, dün, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 3 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, karadan müdahale ile 5 saatlik müdahale sonucu saat 03.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.