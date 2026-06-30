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SON DAKİKA: Bursa'da Tarihi Kayhan Çarşısı'nda yangın | Video

SON DAKİKA: Bursa'da Tarihi Kayhan Çarşısı'nda yangın | Video

30 Haziran 2026 11:01

SON DAKİKA: Bursa'da Tarihi Kayhan Çarşısı'ndaki iş yerinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahelesi sürüyor.

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