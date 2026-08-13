Video Yaşam 'Bebekli Kurye' sistemi deşifre oldu: Zehirler mekanizmalı gizli zuladan çıktı! Uyuşturucu tacirlerinden şoke eden yöntem | Video
'Bebekli Kurye' sistemi deşifre oldu: Zehirler mekanizmalı gizli zuladan çıktı! Uyuşturucu tacirlerinden şoke eden yöntem | Video

'Bebekli Kurye' sistemi deşifre oldu: Zehirler mekanizmalı gizli zuladan çıktı! Uyuşturucu tacirlerinden şoke eden yöntem | Video

13 Ağustos 2026 08:43

Uyuşturucu tacirlerinin "Bebekli Kurye" adlı yeni teknikleri ve çarpıcı sevkiyat ağı, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce deşifre edildi. Zehir kuryeleri, yakalanmamak için uyuşturucuları bebek arabasında taşıdı. Teslimatları iki yaşında bir bebek pusetteyken bebek arabasıyla yapan iki uyuşturucu satıcısı fiziki takiple suçüstü yakalandı. İki yaşındaki bebeğini, polislere yakalanmamak adına adeta zehir sevkiyatlarına kalkan yapan Damla K. ve suç ortağı tutuklandı.

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Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği son operasyon; gençleri zehirleyen, yuvaları yıkan, insanları batağa ve ölüme sürükleyen uyuşturucu tacirlerinin insanlıklarını ne derece kaybettiklerini adeta gözler önüne serdi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Bebekli Kurye" adı altında sistem oluşturan uyuşturucu madde satıcılarının çarpıcı sevkiyat ağlarını en ince ayrıntısına kadar deşifre etti. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; sınır tanımayan ve evini uyuşturucu deposuna çeviren uyuşturucu kuryesi Damla K., satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddeleri alıcılara veya suç ortağına teslim ederken iki yaşındaki bebeğini adeta zehir sevkiyatlarına kalkan yaptı.

BEBEĞİ UYUŞTURUCULARIN ÜZERİNE YATIRDI

Normal hayatta ve olası bir inceleme durumunda güvenlik kameralarının görüntülerinde dikkat çekmemek için bebeğiyle hayatın doğal akışındaymış gibi davranan Damla K.'nın, uyuşturucu maddeleri teslimatlara pusetle götürdüğü tespit edildi. Hedefi polislere yakalanmamaktı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; tespitlerin ardından güvenlik kamera görüntülerini de inceledi.

Satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeleri iki yaşındaki bebeğini kullanarak taşıyan Damla K.'nın, İstanbul Küçükçekmece'deki evini "Ana Zula" olarak kullandığı da saptandı. Damla K., suç ortağına götürmeyi planladığı uyuşturucu maddeleri operasyondan hemen önce iki yaşındaki bebeğinin bebek arabasına gizledi.

BEBEK KAOSTAN ETKİLENMESİN DİYE BEKLEDİLER

"Buluşma Noktası" olarak kameraların görmediği kör noktaları seçen ve pusetteki uyuşturucuların üzerine bebeğini de yerleştiren Damla K. teslimatı yaptı. Damla K. ve uyuşturucu maddeleri teslim ettiği suç ortağı Yıldırım K.'yı adım adım fiziki takiple izleyen İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; teslimat anında baskın yapma imkânları olmasına rağmen iki yaşındaki bebeğin operasyon kaosundan psikolojik olarak etkilenmemesi için taktiksel bir sabır gösterdi.

Damla K.'nın bebek aracıyla buluşma noktasından biraz uzaklaşmasına müsaade edildi ve iki suç ortağı birbirinden tamamen koptuktan sonra eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Yıldırın K. bindiği aracında, kadın uyuşturucu kuryesi Damla K. ise farklı bir noktada "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan dolayı yakalanarak gözaltına alındı.

ZEHİRLER MEKANİZMALI GİZLİ ZULADAN ÇIKTI

Damla K.'nın İstanbul Küçükçekmece'deki adresinde ve Yıldırım K.'nın aracında arama yapıldı. Yıldırım K.'nın, Damla K.'dan teslim aldığı uyuşturucuları aracına özel olarak yaptırdığı "Mekanizmalı Zula" bölmesine yerleştirdiği tespit edildi. Aramalara hassas burunlu ve özel eğitimli Narkotik Dedektör Köpekleri de katıldı.

Araçta ve Damla K.'nın ikamet adresinde yapılan detaylı aramalarda bir kilo 710 gram Esrar maddesi ve 410 gram Kokain maddesi olmak üzere toplam iki kilo 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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