Kartal’da feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan otomobil araçlara çarpıp böyle takla attı | Video
08 Ağustos 2026 16:44
Kartal’da yokuş aşağı süratli şekilde inen otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Araç takla atarak 100 metre sürüklendi. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçta bulunan vatandaşlar dışarı çıkarıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ve araç kamerasınca kaydedildi.
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