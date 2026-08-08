Video Yaşam Kartal’da feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan otomobil araçlara çarpıp böyle takla attı | Video
Kartal’da feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan otomobil araçlara çarpıp böyle takla attı | Video

Kartal’da feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan otomobil araçlara çarpıp böyle takla attı | Video

08 Ağustos 2026 16:44

Kartal’da yokuş aşağı süratli şekilde inen otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Araç takla atarak 100 metre sürüklendi. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Hürriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde süratli şekilde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yokuş aşağı kayıp refüje çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçta bulunan vatandaşlar dışarı çıkarıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ve araç kamerasınca kaydedildi.

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