Ankara’da narkotik ve fuhuş operasyonunda 14 şüpheliye gözaltı | Video

08 Ağustos 2026 14:05

Ankara’da icra edilen narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların incelenen telefonlarda ise fuhuş ve uyuşturucu madde ticareti yaptıklarına dair yazışmalar ortaya çıktı.