Ankara’da narkotik ve fuhuş operasyonunda 14 şüpheliye gözaltı | Video
08 Ağustos 2026 14:05
Ankara’da icra edilen narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların incelenen telefonlarda ise fuhuş ve uyuşturucu madde ticareti yaptıklarına dair yazışmalar ortaya çıktı.
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