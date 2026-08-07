"Yeni nesil suç örgütlerine" yönelik dev operasyon: 32 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

07 Ağustos 2026 16:02

İstanbul merkezli 4 ilde "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2’si 18 yaşından küçük 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat, balistik yelek ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, çete üyelerinin ev ve iş yerlerine yönelik silahlı saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.