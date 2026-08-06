Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Binanın çökme anı kamerada | Video
06 Ağustos 2026 11:28
Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi. Kocasinan Mahallesi'nde daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle saat 20.30 sıralarında çöktü. Binanın çökme anı kamerada...
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