Video Yaşam Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Binanın çökme anı kamerada | Video
Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Binanın çökme anı kamerada | Video

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Binanın çökme anı kamerada | Video

06 Ağustos 2026 11:28

Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi. Kocasinan Mahallesi'nde daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle saat 20.30 sıralarında çöktü. Binanın çökme anı kamerada...

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