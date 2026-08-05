Erzincan'da can pazarı! Beton mikseri ile çarpışan SUV'da anne ve kızları ağır yaralandı | Video
05 Ağustos 2026 09:26
Erzincan'da beton mikseri ile yabancı plakalı SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle SUV sürücüsü Yurdanur S. ile araçta bulunan kızları Özge S. (16) ve Eslem S. (8) yaralandı.
Araç içerisinde sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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