Video Yaşam Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

04 Ağustos 2026 17:58

Kayseri'nin Talas ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

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