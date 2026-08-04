Video Yaşam Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kameraya böyle yansıdı | Video
Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kameraya böyle yansıdı | Video

Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kameraya böyle yansıdı | Video

04 Ağustos 2026 15:57

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırın şerit değiştirdiği sırada otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Türkmen (52) yönetimindeki tır, Turgutlu istikametinden Ankara yönüne seyir halindeyken sağ şeride geçmek istediği sırada, aynı şeritte ilerleyen Ümmü Gülsüm Pala (51) idaresindeki otomobile çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın şerit değiştirdiği sırada sağ şeritte ilerleyen otomobile çarptığı ve çarpmanın etkisiyle aracın savrulduğu görüldü.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Gürkan Pala (15) ve Eyüp Pala (73) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen Salihli Bölge Trafik ekipleri tarafından gerekli incelemeler yapılarak kaza tespit tutanağı düzenlendi. Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesinin ardından kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
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