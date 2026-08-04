Video Yaşam Bitlis'te uyuşturucu operasyonu! Şüphelilerin midesinden 1 kilo metamfetamin çıktı | Video
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu! Şüphelilerin midesinden 1 kilo metamfetamin çıktı | Video

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu! Şüphelilerin midesinden 1 kilo metamfetamin çıktı | Video

04 Ağustos 2026 13:28

Bitlis'in Tatvan ilçesinde narkotik polis yolcu otobüsünde şüphelendikleri 4 İran uyruklu şahsın hastanede çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve 117 parça halinde toplam 1 kilogram 392 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tatvan ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontroller sırasında yabancı uyruklu 4 şüpheli üzerinde inceleme gerçekleştirildi. Şüphelilerin hastanede çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin vücutlarından 117 parça halinde toplam 1 kilogram 392 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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