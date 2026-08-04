Şanlıurfa'da yangın paniği! | Video 04 Ağustos 2026 13:00 Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın paniğe neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre yangın, Birecik ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti. Yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kontrol altına alınan yangında çok sayıda ağaç kül oldu.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.