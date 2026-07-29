Mardin'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada

29 Temmuz 2026 12:54

Mardin'in Artuklu ilçesinde Leyla Güneş (40), kızı Rona Şevin Akgül (4) ile Yusuf Eymen Bıyık'ın (10) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yolda ilerleyen bir otomobilin tali yola dönüş yaptığı, bu aracı geçen kamyonun aynı sırada tali yoldan ana yola çıkan otomobile çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca çarpmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu görüldü.