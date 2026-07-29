Video Haber SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı! | Video
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı! | Video

SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı! | Video

29 Temmuz 2026 08:41

Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "Rüşvet", "İrtikap" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkında yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kent A.Ş.'nin ruhsat süreçlerini koordine ettiği tespit edildi
Başsavcılık açıklamasında, Üsküdar Belediyesi iştiraklerinden Kent A.Ş. görevlilerinin, herhangi bir resmi yetkileri bulunmamasına rağmen kriptolu ve kapalı devre elektronik posta sistemi üzerinden oluşturulan iletişim ağıyla ada ve parsel bazında hazırlanan tablolar aracılığıyla belediye personeline talimat verdiğinin ve yapı ruhsatı süreçlerini fiilen koordine ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

"Danışmanlık sözleşmeleri üzerinden haksız menfaat sağlandığı iddiası"
Açıklamada, MASAK verilerine göre Kent A.Ş. ile çeşitli müteahhit firmalar arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 lira bedelli çok sayıda "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandığı ifade edildi. Bu sözleşmeler kapsamında şimdiye kadar 361 milyon 392 bin 264 liranın, yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden baskı yoluyla temin edildiğinin mağdur beyanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla tespit edildiği öne sürüldü.

Mülkiye Müfettişliği raporuna da yer verildi
Başsavcılık açıklamasında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan tevdi raporunda da Üsküdar Belediyesi ile Kent A.Ş. arasında belediye iştiraki olmanın ötesinde organik bağ kurulduğu, müteahhitlerin ruhsat alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandıkları ve bu yöntemle gayriresmi gelir elde edildiği yönünde tespitlere yer verildiği aktarıldı.

Raporda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın işlemlerin gecikmesinde etkili olduğu, müteahhitler üzerinde baskı algısı oluşturulmasına katkı sunduğu ve eylemlerinin irtikap suçunu oluşturduğu yönünde değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

İskan ruhsatı karşılığında menfaat talep edildiği öne sürüldü
Başsavcılık açıklamasında ayrıca, iskan ruhsatı verilmesinden sorumlu birimin Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına rağmen Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. başkanlığında toplantılar yapıldığı, her bir inşaat için mevzuata aykırılık durumuna göre müteahhitlerden talep edilecek menfaat miktarının belirlendiği iddia edildi.

Açıklamaya göre, elde edilen paraların bir bölümünün belediye içerisindeki görevlilere dağıtıldığı, bir kısmının ise Belediye Başkanı'nın özel kaleminin ihtiyaçları doğrultusunda Kent A.Ş. Genel Müdürü'ne teslim edildiği öne sürüldü.

Toplam inşaat hacmi yüksek projelerde ise Belediye Başkanı'nın danışmanı U.M. ile Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda müteahhitlerden döviz cinsinden rüşvet alındığı, buna karşılık mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatlarının verildiği yönündeki iddiaların HTS kayıtları, baz verileri ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin beyanlarıyla desteklendiği belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında ayrıca, nakit ödeme yapmak istemeyen bir müteahhit firmaya, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş imzalı bağış protokolü kapsamında tadilat işlerinin yaptırıldığı yönünde tespitlere de yer verildi.

11 adrese operasyon, 6 gözaltı
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda 29 Temmuz'da İstanbul'da 11 farklı adrese eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı operasyonu düzenlendiği bildirildi. Operasyonda 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, çok sayıda dijital materyale de el konulduğu açıklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlarla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
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