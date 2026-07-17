Özgür Özel, salı günü CHP'ye veda mı edecek? | Video
17 Temmuz 2026 10:42
CHP'de mutlak butlan krizi giderek derinleşti! Parti bölünmenin eşiğine gelirken Özgür Özel yol haritasını belirledi. Genel Merkez’in Olağanüstü Kurultay talebine kapıyı kapatması üzerine yeni parti çalışmalarına hız veren Özgür Özel’in CHP’den istifa edeceği ve salı günü yapılacak grup toplantısında son kez konuşacağı iddia edildi.
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