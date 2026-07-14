Almanya’da aşırı sıcakların ardından bu kez dolu hayatı olumsuz etkiledi

14 Temmuz 2026 22:04

Geçen ay ülke tarihinin sıcaklık rekorlarının kırıldığı Almanya’da bu kez şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkilerken, Ludwigslust-Parchim bölgesinde dolu yağdı.