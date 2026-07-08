Boşandığı eşine ve oğluna otomobille çarptı, 20 yıl 6 ay hapis cezası aldı

08 Temmuz 2026 20:40

İzmir'in Menemen ilçesinde eski eşi Hatice Ekiz (38) ve oğlu K.Y.'yi (9) otomobille çarparak yaralayan Hamit Göksel Yılmaz (45), tutuklu yargılandığı mahkemede 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl, oğlu K.Y.'ye yönelik eylemi nedeniyle de 'çocuğa karşı olası kastla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplan 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.