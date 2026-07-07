Video Yaşam Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

07 Temmuz 2026 20:08

Bakırköy’de, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından ağaca çarpan otomobil tak attı, kazada sürücü hafif yaralandı.

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