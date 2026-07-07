2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video
07 Temmuz 2026 11:48
Mersin'in Tarsus ilçesinde çarpışan 2 motosikletteki 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında ilçedeki Eskiömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İki motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerdeki 2'si çocuk 3 kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif yaralanan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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