Video Yaşam Yol kenarındaki tabelaya çarptı: Başındaki kask sayesinde kurtuldu | Video
Yol kenarındaki tabelaya çarptı: Başındaki kask sayesinde kurtuldu | Video

Yol kenarındaki tabelaya çarptı: Başındaki kask sayesinde kurtuldu | Video

06 Temmuz 2026 15:05

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarındaki tabelaya çarpan motosikletin sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu.

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Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Tarık B'nin kullandığı 07 BNE 137 plakalı motosiklet yol kenarındaki trafik tabelasını çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çalılıklara fırlayan motosikletli yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosikletlinin hastanede yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi.

FARK ETTİĞİNDE KAFASINI EĞMEYE ÇALIŞTI
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletiyle süratli bir şekilde ilerleyen sürücünün tabelanın iki demirinin arasındaki dar boşluktan geçtiği sırada başını eğmesine rağmen çarpması ve ardından yola savrulma anları yer aldı. Sürücünün başındaki kask sayesinde ölümcül bir kazayı ucuz atlattığı görüldü.
Geçtiğimiz yıl da aynı tabelaya motosiklet çarpmış, sürücüsü ağır yaralanmıştı.

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