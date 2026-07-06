Video Yaşam Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dubaya çarptı: Otomobilin tekeri ile egzozu koptu! Kaza anı kamerada
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dubaya çarptı: Otomobilin tekeri ile egzozu koptu! Kaza anı kamerada

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dubaya çarptı: Otomobilin tekeri ile egzozu koptu! Kaza anı kamerada

06 Temmuz 2026 09:23

Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüjdeki mantar dubaya çarpması sonucu tekeri ve egzozu koptu. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, o anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. (27) idaresindeki 06 AY 4865 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, refüjde bulunan beton mantar dubaya çarparak yol ortasında kaldı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın şiddetiyle otomobilin sol arka tekeri ile egzozu koptu. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kavşağa giren otomobilin kontrolden çıkması, savrularak refüjdeki mantar dubaya çarpması yer alıyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dubaya çarptı: Otomobilin tekeri ile egzozu koptu! Kaza anı kamerada 00:42
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dubaya çarptı: Otomobilin tekeri ile egzozu koptu! Kaza anı kamerada 06.07.2026 | 09:19
Maltepe’de iki motosiklet çarpıştı! Kaza anı kamerada 00:37
Maltepe’de iki motosiklet çarpıştı! Kaza anı kamerada 06.07.2026 | 09:11
Tırın dorsesine çarpan otomobil, paramparça oldu: 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video 01:31
Tırın dorsesine çarpan otomobil, paramparça oldu: 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video 06.07.2026 | 08:51
Bursa’da yangın paniği! Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu | Video 02:08
Bursa'da yangın paniği! Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu | Video 06.07.2026 | 08:46
Zonguldak’ta insan zinciri oluşturdular, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardılar | Video 00:49
Zonguldak'ta insan zinciri oluşturdular, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardılar | Video 06.07.2026 | 08:40
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik o soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı! 02:02
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik o soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı! 05.07.2026 | 23:46
İzmir’de plajda sözlü saldırı kameraya yansıdı 00:26
İzmir'de plajda sözlü saldırı kameraya yansıdı 05.07.2026 | 22:52
Diyarbakır’da seyir halindeki araç alev aldı 00:38
Diyarbakır’da seyir halindeki araç alev aldı 05.07.2026 | 18:34
Şemdinli’de trafik kazası: 3 yaralı 00:45
Şemdinli’de trafik kazası: 3 yaralı 05.07.2026 | 18:09
Yürümekte zorlanan yaşlı şüpheli, kuyumcunun camını kırıp imitasyon takıları çaldı | Video 01:51
Yürümekte zorlanan yaşlı şüpheli, kuyumcunun camını kırıp imitasyon takıları çaldı | Video 05.07.2026 | 15:10
Hatay’da feci ölüm: Takla atan otomobilde 19 ve 23 yaşındaki iki genç can verdi | Video 01:17
Hatay'da feci ölüm: Takla atan otomobilde 19 ve 23 yaşındaki iki genç can verdi | Video 05.07.2026 | 13:09
Islak yolda motosikletiyle düştü: Kayda aldığı sırada kadrajına başka bir kaza girdi 00:45
Islak yolda motosikletiyle düştü: Kayda aldığı sırada kadrajına başka bir kaza girdi 05.07.2026 | 10:55
Komşu esnaflar, müşteri kapma kavgasına tutuştu: O anlar kamerada 01:26
Komşu esnaflar, müşteri kapma kavgasına tutuştu: O anlar kamerada 05.07.2026 | 10:30
Kağıthane’de acı olay: 9’uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti, geriye annesinin feryatları kaldı... | Video 03:42
Kağıthane'de acı olay: 9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti, geriye annesinin feryatları kaldı... | Video 05.07.2026 | 09:52
Elektrikli bisiklet sürücüsü alkollü çıktı: Eve gidiyordum dedi | Video 01:55
Elektrikli bisiklet sürücüsü alkollü çıktı: "Eve gidiyordum" dedi | Video 05.07.2026 | 09:46
Yankesicilik yaparken yakalandılar: 14 yaşındaki şüphelinin 470 suç kaydı çıktı! | Video 01:43
Yankesicilik yaparken yakalandılar: 14 yaşındaki şüphelinin 470 suç kaydı çıktı! | Video 05.07.2026 | 08:49
Takla atan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 00:27
Takla atan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 04.07.2026 | 16:34
Çorlu’daki patlama kameraya böyle yansıdı | Video 02:19
Çorlu'daki patlama kameraya böyle yansıdı | Video 04.07.2026 | 15:46
Diş tedavisi için gittiği hastanede kalbi durdu: 7 yaşındaki Ela anesteziden öldü iddiası! | Video 02:00
Diş tedavisi için gittiği hastanede kalbi durdu: 7 yaşındaki Ela anesteziden öldü iddiası! | Video 04.07.2026 | 15:13
Beşiktaş’ta sağanakta can pazarı kamerada: Sulara kapılmak üzere olan kadını vatandaşlar kurtardı | Video 02:40
Beşiktaş'ta sağanakta can pazarı kamerada: Sulara kapılmak üzere olan kadını vatandaşlar kurtardı | Video 04.07.2026 | 14:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA