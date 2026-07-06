Video Yaşam Bursa'da yangın paniği! Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu | Video
Bursa'da yangın paniği! Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu | Video

Bursa'da yangın paniği! Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu | Video

06 Temmuz 2026 08:50

Bursa'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Geceyi aydınlatan alevlerle ekiplerin yoğun mücadelesi kameraya yansıdı.

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Yangın, 00:30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su tankerleri sevk edildi. Polis, yangın mahallinde bulunan meraklı vatandaşları uzaklaştırmak için yoğun çaba gösterirken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın mahalline sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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