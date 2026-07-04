Video Yaşam Diş tedavisi için gittiği hastanede kalbi durdu: 7 yaşındaki Ela anesteziden öldü iddiası! | Video
Diş tedavisi için gittiği hastanede kalbi durdu: 7 yaşındaki Ela anesteziden öldü iddiası! | Video

Diş tedavisi için gittiği hastanede kalbi durdu: 7 yaşındaki Ela anesteziden öldü iddiası! | Video

04 Temmuz 2026 15:19

Isparta'daki özel bir hastanede diş tedavisi uygulanan 7 yaşındaki Ela Kocaçöğür'ün genel anestezi işlemi sırasında kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Jimnastikle ilgilenen 2'nci sınıf öğrencisi Ela’dan geriye o acı görüntüler kaldı.

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