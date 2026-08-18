Video Yaşam Kız isteme eğlencesinde havai fişek paniği! Davetlilerin bulunduğu alana düştü | Video
Kız isteme eğlencesinde havai fişek paniği! Davetlilerin bulunduğu alana düştü | Video

Kız isteme eğlencesinde havai fişek paniği! Davetlilerin bulunduğu alana düştü | Video

18 Ağustos 2026 16:58

Bursa'da kız isteme eğlencesinde atılan havai fişekler, davetlilerin bulunduğu bölgeye düştü. Konuklar panik içinde etrafa kaçışırken, olayda yaralanan olmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kız isteme töreninin ardından sokakta gerçekleştirilen eğlencede zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin bulunduğu bölgeye düşerek patladı. Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından eğlence, kaldığı yerden devam etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kız isteme eğlencesinde havai fişek paniği! Davetlilerin bulunduğu alana düştü | Video 00:46
Kız isteme eğlencesinde havai fişek paniği! Davetlilerin bulunduğu alana düştü | Video 18.08.2026 | 16:53
Sivas’ta trafik kazası! 5’i çocuk 11 yaralı | Video 00:23
Sivas'ta trafik kazası! 5'i çocuk 11 yaralı | Video 18.08.2026 | 16:32
Kontrolden çıkan araç çarptığı ağacı devirip takla attı: Sürücü otomobilde sıkıştı! | Video 01:29
Kontrolden çıkan araç çarptığı ağacı devirip takla attı: Sürücü otomobilde sıkıştı! | Video 18.08.2026 | 16:14
Maltepe’de trafikte makas atarak ilerledi: Sürücüye verilen ceza dudak uçuklattı | Video 00:30
Maltepe’de trafikte makas atarak ilerledi: Sürücüye verilen ceza dudak uçuklattı | Video 18.08.2026 | 15:33
Serinlemek için girdiği sudan baygın halde çıkarılan çocuk, 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü | Video 02:05
Serinlemek için girdiği sudan baygın halde çıkarılan çocuk, 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü | Video 18.08.2026 | 15:32
Sivas’ta minibüs şarampole devrildi: 4 ölü! | Video 00:14
Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 4 ölü! | Video 18.08.2026 | 14:37
Sarıyer’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına aracın çarptığı anlar kamerada 01:45
Sarıyer’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına aracın çarptığı anlar kamerada 18.08.2026 | 13:41
SON DAKİKA: Sivas’ta korkunç kaza! Minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı! | Video 00:52
SON DAKİKA: Sivas'ta korkunç kaza! Minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı! | Video 18.08.2026 | 13:34
Esenyurt’ta yerde yatan kişiyi dakikalarca tekme tokat darbettiler! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı | Video 02:35
Esenyurt'ta yerde yatan kişiyi dakikalarca tekme tokat darbettiler! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı | Video 18.08.2026 | 12:59
Kaza, kaza doğurdu! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 00:33
Kaza, kaza doğurdu! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 18.08.2026 | 12:51
Kocaeli’nde bir şahıs, ’Seni gebertirim’ diyerek motokuryeye saldırdı: O anlar kask kamerasına yansıdı 00:46
Kocaeli'nde bir şahıs, 'Seni gebertirim' diyerek motokuryeye saldırdı: O anlar kask kamerasına yansıdı 18.08.2026 | 12:38
İstanbul Fatih’te kan donduran olay! Otizmli çocuğunun yanında bıçaklandı: Dehşet anları kamerada… 03:15
İstanbul Fatih’te kan donduran olay! Otizmli çocuğunun yanında bıçaklandı: Dehşet anları kamerada… 18.08.2026 | 12:38
Motosiklet çarptı, 15 gün sonra beyin kanamasından öldü! ‘2 gün hastane önünde yatmış’ | Video 03:04
Motosiklet çarptı, 15 gün sonra beyin kanamasından öldü! ‘2 gün hastane önünde yatmış’ | Video 18.08.2026 | 12:16
Zeytinburnu’nda panelvan araç alev alev yandı: O anlar kamerada | Video 02:00
Zeytinburnu'nda panelvan araç alev alev yandı: O anlar kamerada | Video 18.08.2026 | 11:51
Yalova’da canlı yayın rezaleti! Genç kızlara gazinoda çalışma çağrısı yapan şahıs tutuklandı | Video 01:48
Yalova'da canlı yayın rezaleti! Genç kızlara gazinoda çalışma çağrısı yapan şahıs tutuklandı | Video 18.08.2026 | 11:19
Bandırma’da kaza! Ters yöndeki otobüs motosikletle çarpıştı: Genç sürücü yaralandı | Video 00:56
Bandırma'da kaza! Ters yöndeki otobüs motosikletle çarpıştı: Genç sürücü yaralandı | Video 18.08.2026 | 11:09
Aracıyla, motosikletlinin önünü kesip saldırdı: Saldırgan sürücünün ehliyetine el konuldu, 180 bin TL ceza uygulandı | Video 01:03
Aracıyla, motosikletlinin önünü kesip saldırdı: Saldırgan sürücünün ehliyetine el konuldu, 180 bin TL ceza uygulandı | Video 18.08.2026 | 10:36
Fırtına, ortalığı savaş alanına çevirdi! Camları patlayan eczanedeki panik anları kameraya yansıdı | Video 01:02
Fırtına, ortalığı savaş alanına çevirdi! Camları patlayan eczanedeki panik anları kameraya yansıdı | Video 18.08.2026 | 10:25
Trafikte attığı makas, sonu oldu.. 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 03:06
Trafikte attığı makas, sonu oldu.. 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 18.08.2026 | 10:17
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 00:45
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 18.08.2026 | 10:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA