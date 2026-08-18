Kız isteme eğlencesinde havai fişek paniği! Davetlilerin bulunduğu alana düştü | Video
18 Ağustos 2026 16:58
Bursa'da kız isteme eğlencesinde atılan havai fişekler, davetlilerin bulunduğu bölgeye düştü. Konuklar panik içinde etrafa kaçışırken, olayda yaralanan olmadı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kız isteme töreninin ardından sokakta gerçekleştirilen eğlencede zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin bulunduğu bölgeye düşerek patladı. Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından eğlence, kaldığı yerden devam etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
00:23
Sivas'ta trafik kazası! 5'i çocuk 11 yaralı | Video 18.08.2026 | 16:32
01:29
00:30
02:05
00:14
Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 4 ölü! | Video 18.08.2026 | 14:37
01:45
00:52
02:35
00:33
Kaza, kaza doğurdu! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 18.08.2026 | 12:51
00:46
03:15
03:04
02:00
Zeytinburnu'nda panelvan araç alev alev yandı: O anlar kamerada | Video 18.08.2026 | 11:51
01:48
00:56
01:03
01:02
03:06
00:45
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 18.08.2026 | 10:16