Esra Erol'da kan donduran vahşet: Nesrin Panoğlu cinayetinin arkasındaki karanlık çete ifşa oldu! | Video

06 Ekim 2026 13:06

Gaziantep'te elleri ve ayakları bağlı, ağır yaralı halde bulunan Nesrin Panoğlu cinayetinin altından akılalmaz bir vahşet şebekesi çıktı! Esra Erol'da programında peş peşe gelen canlı yayın ihbarları ve acılı abinin anlattıkları tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Genç kadının son nefesinde anlattığı işkence dolu günler ve olayın arkasındaki karanlık çete, ekran başındaki izleyenleri adeta şoke etti.