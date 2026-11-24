Silahlı saldırının şüphelisi kısa sürede yakalandı: Evinden cephanelik çıktı | Video
24 Kasım 2026 12:40
Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kişiyi bacağından tabancayla yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda olayda kullanılan tabancanın da aralarında bulunduğu 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana gelen silahla yaralama olayında M.T.T. isimli şahıs bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin B.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen tabancanın da aralarında bulunduğu 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 100 adet 38 kalibre, 60 adet 7.65 milimetre ve 16 adet 9.19 milimetre fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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