Silahlı saldırının şüphelisi kısa sürede yakalandı: Evinden cephanelik çıktı | Video

24 Kasım 2026 12:40

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kişiyi bacağından tabancayla yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda olayda kullanılan tabancanın da aralarında bulunduğu 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.