Üsküdar’da lodos etkili oldu: Dev dalgalar kıyıya vurdu
23 Kasım 2026 18:30
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, Üsküdar sahilinde dev dalgalar oluşturdu. Gün batımıyla birlikte İstanbul Boğazı’nda oluşan manzarayı fotoğraflamak isteyen vatandaşlar, Kız Kulesi sahiline akın etti.
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