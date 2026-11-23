Üsküdar’da lodos etkili oldu: Dev dalgalar kıyıya vurdu

23 Kasım 2026 18:30

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, Üsküdar sahilinde dev dalgalar oluşturdu. Gün batımıyla birlikte İstanbul Boğazı’nda oluşan manzarayı fotoğraflamak isteyen vatandaşlar, Kız Kulesi sahiline akın etti.